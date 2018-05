’Beoogd CIA-directeur wilde zich terugtrekken’

Gina Haspel (midden). Ⓒ EPA

WASHINGTON - Gina Haspel, die naar voren is geschoven om de CIA te leiden, wilde haar kandidatuur intrekken. Ze liet dat volgens bronnen van The Washington Post vrijdag weten tijdens een discussie in het Witte Huis over haar betrokkenheid bij het omstreden ondervragingsprogramma van de inlichtingendienst. Daarna keerde ze terug naar het CIA-hoofdkwartier in Langley.