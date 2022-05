Honderden erectiepillen gevonden bij inval vanwege illegaal gokken

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag honderden Kamagrapillen, een soort erectiepil, gevonden bij een inval in een woontoren aan het Rotterdamse Marconiplein. Aanleiding voor de inval was een anonieme tip over illegale gokpraktijken in de woningen, aldus de politie vrijdag. Er werd ook een geldmachine en een grote hoeveelheid contant geld gevonden in de woningen. Om hoeveel geld het precies gaat is niet bekendgemaakt.