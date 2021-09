Protesten in Melbourne na sluiting bouwplaatsen vanwege corona

SYDNEY - Honderden mensen zijn dinsdag in Melbourne de straat op gegaan, nadat de autoriteiten alle bouwplaatsen in de Australische stad voor twee weken hadden gesloten. De veelvuldige verplaatsing van bouwvakkers zou volgens het stadsbestuur het coronavirus te veel verspreiden. Melbourne is, net als Sydney, al enige tijd in lockdown. Maar de regels worden onvoldoende nageleefd.