Man omgekomen bij poging hond te redden

Het baasje was de hond achterna gesprongen. Het dier kon zichzelf uiteindelijk in veiligheid brengen, maar de man bevond zich nog in de rivier.

Daarop sprongen voorbijgangers in het water om hem te redden. Ze sleepten hem bewusteloos uit het water. Hulpverleners deden nog een poging hem te reanimeren, maar konden de man niet redden.

Het water van de Ourthe is rond deze tijd van het jaar doorgaans verraderlijk koud; vermoedelijk werd de man bevangen en kreeg hij een hartstilstand. Volgens Sudinfo overleed de man voor de ogen van zijn vrouw.

Opvallend genoeg overleden in 2014 op dezelfde plek twee brandweermannen, zo schrijft Het Nieuwsblad. Ze probeerden toen een zwaan te redden die in moeilijkheden was geraakt.