Terreur-experts: twijfels over ’verwarde man’ terecht

Het mes nog in de hand, wordt de neergeschoten Malek F. op de Leeghwaterkade getaserd. Op de foto is het ’taserspoor’ net zichtbaar. Ⓒ Regio15

Den Haag - Een steekpartij door een verwarde man? Of een aanslag door een bebaarde Syriër in een gewaad? Hoewel de politie razendsnel meldde dat de gruweldaad in Den Haag een actie van een verwarde man was, bleven de vragen rondzingen. „Ik zou zeggen: kijk eerst bij hem thuis.”