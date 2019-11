Amsterdamse scholiere vergiftigt lerares met schoonmaakmiddel

Ⓒ 123rf

AMSTERDAM - Een kookdocente aan het Wellant College Amsterdam Nieuw-West is deze week vergiftigd. Een leerlinge gooide ’in een opwelling’ schoonmaakmiddel in haar koffie of thee. De vrouw werd doodziek naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar is ernstige schade aan haar tong geconstateerd. Een woordvoerder bevestigt het incident: „Dit komt hard binnen in onze organisatie.”