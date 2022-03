Hoger beroep: 6,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor Hoornse straatverkrachter

Het gerechtshof in Amsterdam acht bewezen dat T. zich in 2019 in korte tijd schuldig heeft gemaakt aan twee zeer gewelddadige aanrandingen en aan het meerdere malen verkrachten van een toen 23-jarige vrouw, die hij bij de Holenweg van haar fiets had getrokken.

Bewijs ziet het hof vooral in aangetroffen sporen en dna-onderzoek. Het is van oordeel dat T. geen verklaring heeft kunnen geven voor de voor hem belastende conclusies van de deskundigen: „Het hof concludeert dat de verdachte de donor is van een deel van het celmateriaal dat in het kruis van de broek van aangeefster is gevonden.” In alle drie de zaken zijn vergelijkbare dna-sporen van T. op de slachtoffers aangetroffen.

Straf gelijk aan eis

De straf die het hof oplegt, is gelijk aan de eis van de advocaat-generaal in deze beroepszaak en hoger dan de vijf jaar en tbs waartoe T. in 2020 werd veroordeeld door de rechtbank in Alkmaar. In tegenstelling tot het eerdere vonnis van de rechtbank is T. deze keer niet vrijgesproken van een van de aanrandingen die hem ten laste waren gelegd.

Uit psychiatrisch onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie gebleken dat T. een antisociale stoornis heeft en lijdt aan narcistische trekken.

Vrouw van fiets getrokken

De meeste geruchtmakende zaak waarvoor T. nu is veroordeeld, zorgde voor een ware angstgolf in Hoorn. Na een avondje stappen werd een destijds 23-jarige vrouw bij de Holenweg in Hoorn van haar fiets getrokken en mishandeld. Onder de dreiging haar keel door te snijden dwong hij haar tot seksuele handelingen en verkrachtte hij haar meerdere malen.

Middels slaan en het uiten van doodsbedreigingen heeft T. ook de aanrandingen gepleegd. Dat T. is veroordeeld tot tbs, is conform de nadrukkelijke wens van de slachtoffers, die vrezen dat hij in herhaling zal vallen. Een slachtoffer verklaarde: „Deze man stopt niet.”

Lang strafblad

T. heeft een lang strafblad. Het delict dat daarop het meest opvalt, is een verkrachting uit 2014. Die pleegde T. in zijn proeftijd na een eerdere veroordeling voor een reeks berovingen. Op 11 juli van dat jaar dwong hij ’s avonds een toen 16-jarig meisje tot seks. ’Je moet je bek houden, anders ga ik schieten’, zei T. toen hij de doodsbange tiener verkrachtte.

Evenals de drie slachtoffers uit 2019 liep ook de 16-jarige door de verkrachting een posttraumatische stressstoornis op.