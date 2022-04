Autobedrijf Soest verwoest door brand

Verschillende korpsen uit de omgeving verleenden assistentie en de brandweer zette acht blusauto's en twee hoogwerkers in om het vuur onder controle te krijgen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer onderzoekt nog of er ook asbest is vrijgekomen. Als dat zo is, dan is zijn de deeltjes waarschijnlijk alleen in de directe omgeving van het gebouw neergekomen, aldus de woordvoerder. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.