’Rochana (15) is gevonden, iedereen bedankt!’

De familie van Rochana maakte zich zondag vreselijk zorgen. „Mijn ouders hebben jullie hulp op dit moment hard nodig! Vandaag zijn ze met z’n allen naar Bevrijdingspop geweest en Rochana is met een vriendin meegegaan. Ze moest om half 11 binnen zijn en ze is er nog steeds niet”, schreef Dyone Ramlal op Facebook.

„Ze is uitgestapt samen met een donkere jongen met een baard, pet op en oortjes bij Overbos. Iedereen die daar in de buurt is graag opletten! Hij heeft blijkbaar iets op z’n telefoon laten zien waardoor ze vond dat ze met hem mee moest”, zo schreef ze vanmiddag.

Grote zoektocht

Rechercheurs zijn meteen op de zaak gedoken. Ze bekeken of Rochan haar ov-chipkaart had gebruikt, of er camerabeelden zijn en of busbedrijf Connexxion nog kon helpen bij de zoektocht. Ook is haar foto en signalement verspreid onder agenten.

Hoe ze uiteindelijk is gevonden, is niet duidelijk. „Lieve Facebookmensen, heel erg bedankt voor jullie hulp! Op dit moment zijn mijn ouders onderweg naar het politiebureau om haar op te halen en naar huis te brengen”, schrijft Dyone Ramlal zondagavond.

„Nogmaals aan iedereen die dit gedeeld heeft, en geholpen heeft op welke manier dan ook, super bedankt!!!!!”