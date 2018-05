Vliegtoerist negeert advies

Dat blijkt uit een steekproef onder de bevolking van reissite VakantieDiscounter. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat te veel Nederlanders op vakantie onvoorzichtig zijn. „Zo’n zeventig procent bereidt zich niet goed voor. Behalve inentingen worden adviezen en regels over veiligheid, reisdocumenten, lokale wetten en gebruiken vaak in de wind geslagen. Zeer onverstandig”, aldus een BuZa-woordvoerster.

Het ministerie roept toeristen aan het begin van de vakantie-uittocht op voor vertrek voldoende informatie in te winnen. „Ga niet op de bonnefooi naar landen rond de Middellandse Zee en op andere continenten.”

De risico’s om ernstig ziek te worden of in het buitenland in problemen te komen zijn volgens haar reëel. „Onze reisadviezen kunnen als leidraad dienen, maar ook de GGD’s of andere gezondheidsinstanties moeten echt geraadpleegd worden.”

Volgens de VakantieDiscounter is het onderzoek gedaan op verzoek van de World Health Organization van de VN. „Die benadert de reiswereld actief om de consument bewuster te maken van de gevaren op reis”, aldus de zegsman.

Voor de Nederlandse vakantieganger speelt volgens hem de bestemming een doorslaggevende rol. „Als het een beetje Europees en toeristisch oogt, wordt voorzorg al gauw niet nodig geacht. Ook gaan mensen vaker last-minute op reis, dan denkt men er niet aan. Of het wordt in de haast vergeten. Sommigen zijn eigenwijs of betweterig.”

De hoge kosten van reisvaccinaties spelen ook mee. Een gezin is meestal meer dan 250 euro kwijt aan consult, injecties en malariapillen. De prijsverschillen zijn groot. Volgens de enquête zoekt zestig procent op internet naar wat nodig is om gezond te blijven. Bijna één op de vijf heeft geen idee als hij of zij een vaccinatie gehaald heeft, waartegen ze ingeënt zijn.