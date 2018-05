Bijna dood door asieldief: Ter Apel bezorgd over stelende Algerijn

Wim Vroom werd geraakt in een slagader. Het bloed gutste er volgens zijn vrouw uit. Ⓒ Jos Schuurman

Ter Apel - In Ter Apel kennen ze Wim Vroom (55) als iemand die voor de duvel niet bang is. Iemand die ingrijpt als iemand kwaad wil. Maar wanneer hij vrijdagavond een asielzoeker op boevenpad tegenhoudt, gaat het mis. De Algerijn steekt de Groninger neer. Vroom wordt geraakt in een slagader. „Het bloed gutste eruit.”