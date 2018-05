Deltaplan om toeristen te spreiden

In de Keukenhof in Lisse was het zondag behoorlijk druk met dagjesmensen uit binnen- en buitenland. Ⓒ Foto Michel van Bergen

Amsterdam - Met z’n allen in de rij voor de achtbaan, speuren naar een vrij plekje op het terras, of filerijden naar het strand. Nederland, met name de Randstad, piept en kraakt onder de toenemende stroom binnen- en buitenlandse toeristen. Dat was ook in het afgelopen zonnige weekend weer te merken. Het was vaak gezellig druk, maar soms ook overvol.