Onderbroek en kilo’s plastic uit maag dood hert gehaald

Het dier woonde in het Khun Sathan National Park. Nadat het dier was gevonden sneed een dierenarts de maag open en haalde er onder meer handschoenen, tasjes, zakjes met kruiden voor noedels, plastic handschoenen, een onderbroek en touw uit.

Ⓒ Department of National Parks

De mannetjeshert, die naar schatting 10 jaar oud was, woog naar ongeveer 200 kilo. Het dier had geen uitwendig letsel. Vermoedelijk was het dier al enkele dagen dood voor hij werd gevonden. Onderzoekers menen dat het dier is gestorven aan onder andere een darmverstopping.

’Minder plastic gebruiken’

Kriangsak Thanompun, leidinggevende in het park, zegt: „Het laat zien dat we de problemen serieus moeten nemen en het gebruik van single use plastics moeten verminderen.

Ⓒ Department of National Parks

De dood van het hert de organisatie van het park op het idee gebracht om bezoekers een tasje mee te geven waarin zij afval kunnen verzamelen. Het tasje is overigens eveneens van plastic.