Geen treinen na grote brand Twello

De brand ontstond door nog onbekende reden bij de interieurwinkel Colors@Home, die onder meer verf, behang en raamdecoratie verkoopt. Ⓒ Roland Heitink

TWELLO - In de nasleep van de grote brand die maandagochtend in Twello woedde rijden er naar verwachting tot 10.00 uur geen treinen tussen Deventer en Apeldoorn. Bij de brand aan de Nijverheidsstraat is asbest vrijgekomen dat deels op het nabijgelegen spoor is beland. De brandweer verwacht de ochtend nodig te hebben om het spoor schoon te maken.