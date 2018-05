’Inspectie moet IJ-veren onderzoeken’

Volgens de reizigersorganisatie zijn er de laatste tijd meer incidenten geweest waarbij ponten in harde aanraking kwamen met de kades. Ook zou een veerpont midden op het IJ stuurloos zijn geraakt. ,,Omdat dit ongeval er eentje is in een langere reeks van incidenten, moet ik helaas tot de slotsom komen dat het GVB niet in staat is gebleken zelf de veiligheid van zijn veerdiensten afdoende te waarborgen", schrijft oprichter Rikus Spithorst op de website van de organisatie.

