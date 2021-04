Wordt cruisevakantie net zo leuk? Extra regels en hogere prijzen

Een cruisevakantie komt weer in zicht, maar het zal niet meteen weer zijn zoals het voor corona was. Ⓒ ANP/HH

De cruisebranche hoopt komende zomer weer op grote schaal te gaan varen. Met maatregelen aan boord moeten toeristen weer veilig de zee op kunnen. De vraag is echter of de fervente cruiseganger trek heeft in alle extra regeltjes, en de hogere prijzen.