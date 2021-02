Vijf jaar cel voor veroorzaken gasexplosie Nijmegen

Ⓒ ILLUSTRATIE PETRA URBAN

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft de 63-jarige Ben S. conform de eis van het Openbaar Ministerie vijf jaar cel opgelegd voor het veroorzaken van een gasexplosie in zijn woning aan de Hillekensacker in Nijmegen. De ontploffing in de wijk veroorzaakte een enorme ravage. Zeker twintig woningen raakten beschadigd, waarvan sommige zeer ernstig.