Bezoekers cafés Tiel moeten Nederlands snappen

Ernste heeft de horecazaken vorige maand overgenomen en de regel ingesteld. Volgens hem proberen veel meer zaken gasten die geen woord Nederlands of Engels begrijpen buiten de deur te houden. „Wij zijn daar gewoon eerlijk over”, stelt hij.

Volgens hem gebeurt het regelmatig dat een ongelukkige duw in de drukte uitloopt op een knokpartij, omdat de buitenlandse bezoeker excuses niet begrijpt. Of dat een gast op de vuist wil omdat hij een grap niet begrijpt en zich uitgelachen voelt.

De kroegbaas ontkent dat de regel alleen is ingesteld vanwege de vele Poolse arbeidsmigranten in Tiel. „We discrimineren niemand. We willen gewoon dat het gezellig is.” Ernste erkent dat hij had moeten informeren of zijn deurbeleid niet tegen de regels tegen discriminatie indruist. „We wachten nu maar even af. Als het niet mag, verzin ik weer wat anders.”

In het centraal gelegen Tiel wonen drie- tot vierduizend Poolse arbeidsmigranten. De gemeente telt in totaal 41.000 inwoners. Het draagvlak voor de Polen neemt onder de Tielse bevolking snel af, zei burgemeester Hans Beenakker vorige maand. De gemeente komt binnenkort met maatregelen om de huisvesting van Polen in Tiel aan banden te leggen.

Bekijk ook: Gemeenten gaan Polen en Roemenen weren