Opnieuw slecht nieuws van Kuipers: ook dit dure medicijn wordt niet vergoed

MLD is een ernstige en progressieve ziekte, waarbij de meest ernstig aangedane kinderen overlijden, slechts enkele jaren nadat de eerste symptomen ontstaan.

Libmeldy is volgens Kuipers een ’veelbelovende’ behandeling van de ziekte. Het middel kost bijna 2,9 miljoen euro voor een eenmalige behandeling. Uitgaand van vijf patiënten in drie jaar zouden de totale kosten voor behandeling daarom uitkomen op 14 miljoen euro.

Onzekerheid

Volgens Kuiper blijkt uit data ’dat het belangrijk is’ patiënten te behandelen voordat de eerste symptomen van de ziekte zichtbaar zijn. „Er zijn echter onzekerheden over de effecten van Libmeldy op de langere termijn. Het is onzeker of het effect daadwerkelijk aanhoudt.” Het Zorginstituut – dat medicijnen toetst voor ze worden toegelaten – noemt de behandeling tegen deze prijs niet kosteneffectief.

Twee weken geleden meldde Kuipers al dat het borstkankermedicijn Trodelvy niet wordt vergoed, eveneens omdat het te duur is. Hij kondigde toen ook aan dat dit in de toekomst vaker zou gebeuren. Hierbij ging het naar schatting jaarlijks om 139 patiënten, die gemiddeld ruim vijf maanden langer leven. Dit zou in totaal op 9,6 miljoen euro per jaar kosten. Ook dit was volgens het Zorginstituut en minister Kuipers - ’niet kosteneffectief’.

Kuipers liet de deur voor de producent van Trodelvy op een kier, voor het geval ze het medicijn toch goedkoper willen aanbieden. Daar is vooralsnog geen gebruik van gemaakt.