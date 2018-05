LEMMER - Twee personen in een rubberboot zijn zondagavond rond 23.00 uur overvaren. De slachtoffers raakten ernstig gewond. Het ongeval gebeurde op De Brekken, een meer in de buurt van de Friese plaats. Een 20-jarige man uit Lemmer is aangehouden, vermoedelijk bestuurde hij het andere vaartuig.