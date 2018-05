Been kwijt na spinnenbeet

De 46-jarige tuinarchitect Andy Perry kreeg 48 uur na een klus in het Engelse Thorpe Astley ernstige rugpijn die zich steeds sneller door zijn lijf leek te verspreiden.

Doktoren in het ziekenhuis stelden een bloedvergiftiging en daardoor nierfalen vast. Toen hij ook nog een lymfoedeem kreeg en zijn been pijnlijk bleef zwellen, was Andy de wanhoop nabij. „Ik overwoog zelfs om zelf mijn been af te snijden met een kettingzaag. Zoveel pijn deed het,” vertelt de Engelsman in de Daily Mail. „Mijn been bleef opzwellen, totdat ik allemaal zweren en blaren had”.

Na oneindig veel testen kwam eruit dat de beet van een ’valse weduwe’ spin (Steatoda nobilis) net boven de naad van zijn sok de oorzaak was. „Ik had niets gevoeld”.

De Steatoda nobilis is de giftigste spin die in Engeland leeft. Oorpronkelijk komt het dier uit de Canarische eilanden. In Nederland is de spin sinds 2012 drie keer gezien, in Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland. De verwachting is dat het dier zich ook in ons land verder zal verspreiden.

Andy overleefde de hel, maar verloor zijn been. Hij hoopt nu op een nieuw leven, samen met zijn zoons Thomas (8) en George (5).

Dat zal dan wel deels in een rolstoel worden. Andy grijpt het drama ook aan om meer aandacht te vragen voor gehandicapten die volgens hem in Engeland nog teveel obstakels tegenkomen.