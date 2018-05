Vrouw op straat beschoten in Best

Dat meldt de politie op Twitter. Men doet een dringend verzoek, in het burgernetbericht dat werd uitgezonden, om zelf geen actie te ondernemen als men de verdachte zou zien. De vrouw werd vermoedelijk achter haar woning in de Mr. C. Goselingstraat beschoten. Ze raakte lichtgewond.

De politie is bezig met een sporenonderzoek op de plaats van het schietincident. Ook hing er een politiehelikopter boven de wijk, die meehielp met zoeken naar de dader.

Aan de achterzijde van het rijtjeshuis staan meerdere agenten in de schaduw. Op de grond zijn gele, genummerde blokjes te zien die aangeven waar mogelijke sporen liggen. De garagedeur van de woning staat wagenwijd open, binnen staat een Volkswagen Golf.

Welkom in Brabant

In de buurt lijkt - op een klein afgezet gebied achter het betreffende huis en meerdere geparkeerde politievoertuigen in de straat na - alles business as usual. Mensen verzorgen hun voortuintjes en doen hun dagelijkse boodschappen. ,,Geschrokken? Nee hoor”, antwoordt een man droogjes. ,,Het lijkt iedere dag wel ergens raak te zijn. En dat het nu hier gebeurt... Welkom in Brabant”, knipoogt hij.

Sporenonderzoek

Op vijftig meter afstand van de woning waar het schietincident plaatsvond zette de politie nog een klein gebied af. Rechercheurs doorzochten een perkje minutieus en volgens een aanwezige fotograaf liepen de speurders met ‘iets’ weg. Waar het exact om gaat is onduidelijk. Mogelijk heeft de nog altijd voortvluchtige schutter daar een tijdje gewacht en sporen achtergelaten.

Motor

Een buurtbewoner vertelt tegenover Omroep Brabant twee mannen op een motor te hebben gezien. Een zou zijn afgestapt en het steegje zijn ingerend. Daarop volgend waren schoten te horen, waarop de mannen weer vertrokken op de motor.