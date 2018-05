Ex-wereldkampioen motorcross wil hondje redden en raakt vermist in plas

De 55-jarige Geboers, veelvoudig wereldkampioen in de motorcross, zat volgens de VRT samen met enkele vrienden op een plezierbootje, toen een klein hondje van boord sprong. Geboers sprong meteen achter het dier aan. „Een van de andere opvarenden sprong ook in het water om Geboers te redden, maar kwam zelf al snel in de problemen door het uiterst koude water”, zegt burgemeester Paul Rotthier.

De brandweer zocht tot 01.00 uur in de nacht met duikers, schijnwerpers en een sonarboot. De zoektocht werd maandagochtend hervat.

Geboers is de eerste motorcrosser ooit die wereldkampioen werd in alle drie klassen: 125, 250 en 500 cc. In 1988 werd hij Sportman van het Jaar in België.