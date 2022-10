Britse minister Braverman verder onder druk om gebruik privémail

De aanstelling vorige week van Braverman op Binnenlandse Zaken was sowieso al omstreden, omdat ze zes dagen eerder op datzelfde ministerie ontslag had moeten nemen. Toen was namelijk aan het licht gekomen dat ze niet alleen een vertrouwelijk document via haar persoonlijke mail had verstuurd, maar ook nog eens aan een parlementariër voor wie de mail niet bedoeld was.

Omdat een dag na haar aftreden ook premier Liz Truss aftrad, krijgt Braverman nu een nieuwe kans onder premier Rishi Sunak. Zijn woordvoerder verklaarde maandag dat Sunak „alle vertrouwen” heeft in zijn binnenlandminister. Maar Yvette Cooper, parlementslid voor Labour, snapt niet hoe Braverman zes mails naar haar persoonlijke account heeft gestuurd in de 43 dagen dat ze minister was. „Dat is één keer per week”, een serieuze overtreding van de ministeriële code in haar ogen.

De minister bood in de verklaring nogmaals haar excuses aan voor de gemaakte fouten. Ze zei dat ze de documenten gestuurd had omdat ze met haar werktelefoon in een onlinevergadering zat en ze de documenten op een ander scherm wilde bekijken.

Asielbeleid

Ondertussen ligt Braverman ook al onder vuur vanwege haar asielbeleid. In de opvanglocatie in Manston is difterie uitgebroken en zitten veel te veel mensen. Zo’n 4000 mensen die asiel willen aanvragen zouden daar nu verblijven, terwijl er slechts plek is voor 2000. Braverman zou een verplaatsing naar tijdelijke hotelkamers volgens Britse media opzettelijk tegenhouden tegen het advies van haar advocaten in, omdat dat het asielproces zou vertragen. Volgens Cooper heeft ze daarbij de wet overtreden en wederom de ministeriële code verbroken. De minister ontkent dat ze de verplaatsingen tegenhoudt.

In het Lagerhuis zei Braverman dat ze hard werkt om het probleem op te lossen, maar dat het aanpakken van illegale immigratie een van haar prioriteiten is als minister. Ze zal Manston binnenkort bezoeken om de situatie zelf te bekijken.