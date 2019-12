Ziekenhuispersoneel krijgt er 8 procent bij

Zonder groot stampij te maken en naar het Malieveld te trekken hopen zorgmedewerkers op een loonsverhoging. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

Den Haag - De vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel. In het akkoord, dat is gesloten na maandenlange acties bij ziekenhuizen, zijn twee structurele loonsverhogingen afgesproken. Het personeel krijgt er per 1 januari 2020 acht procent bij, per 1 januari 2021 stijgen de lonen nog eens met drie procent.