Bijzonder hitteplan; vrouw koelt vagina met ijslolly

Dat meldt Metro.co.uk. Dat dat toch niet zo’n goed idee was, blijkt wel uit het feit dat artsen ervoor waarschuwen en de bevroren traktatie vooral niet in de buurt van geslachtsdelen te houden.

„Het is niet alleen onwaarschijnlijk dat u zich er koeler door zult voelen, maar het kan zelfs infecties, irritatie en schade aan de geslachtsdelen veroorzaken”, zo waarschuwt Sarah Welsh, arts en mede-oprichter van condoommerk HANX. „De huid is er erg delicaat en gevoelig. Er zijn wel meer dingen die beter niet in de buurt van de vagina moeten komen, de ijslolly hoort daar zeker bij. Het ijs kan aan de tere huid vastplakken en behoorlijke schade veroorzaken.”

Bovendien kan, waarschuwt Welsh, de suiker in de waterijsjes de natuurlijke pH-waarde in de vagina verstoren waardoor spruw of irritatie kan ontstaan.

Geen goed idee dus. Wie de hitte echt niet kan verdragen doet er goed aan om loszittend katoenen ondergoed te dragen en strakke kleding te vermijden.