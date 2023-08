Mysterie in Frans stadje: schooldirecteur dood gevonden na inbraakalarm op school

Vitel was met zijn gezin net onderweg naar zijn vakantieadres toen hij rond 06.00 uur een melding kreeg van een inbraak op de school. Ze maakten rechtsomkeerd en Vitel besloot te controleren wat er precies aan de hand was. Het duurde erg lang voordat hij terugkwam, gingen zijn vrouw en kinderen kijken waar hij bleef. Tot hun schrik troffen ze hem levenloos aan in de school. Ondanks de toegesnelde hulpdiensten was het te laat voor de schooldirecteur.

Lokale media melden dat zijn vrouw een hoofdwond zag bij haar man. Zij denkt dat Vitel is overleden na een geweldsdelict. Ook beweert ze dag ze een wagen zag wegrijden. Ondertussen heeft de lokale politie laten weten dat zij sporen van een inbraak hebben geconstateerd. Een autopsie moet uitwijzen wat er precies met Vitel is gebeurd.

Schok

De burgemeester van het stadje, de vele leerlingen en de lerarenvakbond in Frankrijk zijn geschokt door de dood van Vitel, die aan zijn tweede jaar zou beginnen als schooldirecteur. „Het is het enige waar we nog over praten”, zo liet een inwoner weten aan de Franse zender France Bleu.