Monitor: banen voor het oprapen voor afgestudeerde hbo’er

De monitor wordt jaarlijks gemaakt door Maastricht University voor de Vereniging Hogescholen. Van de 30.000 afgestudeerden die deelnamen aan het onderzoek dat aan de basis van de monitor ligt, had 67 procent binnen anderhalf jaar een vaste baan. Dat percentage ligt aanmerkelijk hoger dan een jaar eerder: toen ging het om 61 procent.

„Deze enquête laat nogmaals zien dat je met een hbo-opleiding een goede start van je loopbaan kunt maken”, concludeert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen tevreden in een verklaring.

Krappe arbeidsmarkt

Oud-studenten waren nog wat positiever dan een jaar eerder, „wellicht ook geholpen door de krappe arbeidsmarkt”, meldt de vereniging. Die noemt het opvallend dat ook 90 procent van de studenten die een zogeheten associate degree behaalden direct daarna werk vond. Deze opleidingen duren korter dan reguliere hbo-opleidingen. In ruim de helft van de gevallen worden ze in deeltijd gedaan. Studenten die daarvoor kiezen, werken meestal al naast hun studie.

Van de afgestudeerde hbo’ers vond ruim driekwart (77 procent) een baan in het vakgebied van hun studie. Dat cijfer is gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in sectoren waarin een personeelstekort bestaat, vinden afgestudeerde hbo’ers heel snel werk en weten ze het vaakst een vaste aanstelling te bemachtigen. Dan gaat het bijvoorbeeld om banen in de bètatechniek, de zorg en het onderwijs.

Werkloosheid

De werkloosheid onder net afgestudeerde hbo’ers is nog steeds laag: 2,7 procent in 2022. Deeltijd- en duaalstudenten trekken dit percentage omlaag. Onder die groepen is de werkloosheid na het afstuderen onder de 1 procent. Van de voltijdstudenten die meededen aan het onderzoek was 3,2 procent werkloos. Dat was in de vorige HBO Monitor 3 procent.

Zeker vergeleken met een aantal jaren geleden zijn de werkloosheidscijfers heel laag. Zo zat in 2013 nog 7,3 procent van de afgestudeerde hbo’ers anderhalf jaar later zonder werk.

In het onderwijs is de werkloosheid het laagst, met slechts 0,5 procent. Studenten uit de categorie ’sociale studies’ hebben net wat meer moeite, maar ook daar is de werkloosheid met 3,7 procent niet hoog.