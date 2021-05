Blinken en Abbas bespreken bestendigen staakt-het-vuren

Blinken onderstreepte aan de telefoon met Abbas dat de VS met behulp van de Palestijnse Autoriteit en de Verenigde Naties op korte termijn humanitaire hulp willen gaan leveren aan het Palestijnse volk. De VS houden de communicatielijnen met de Palestijnen op alle niveaus open, liet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagavond weten.

In de nacht van donderdag op vrijdag ging na elf dagen vechten een door Egypte en de VS bemiddeld staakt-het-vuren in. Tot dusver heeft de vrede stand gehouden, maar zowel van Palestijnse als van Israëlische zijde is gedreigd met represailles in het geval dat de ander de wapenstilstand schendt.

Een woordvoerder van de militaire tak van Hamas, de al-Qassam-brigades, zei vrijdag dat het hervatten van raketaanvallen op Israël een optie blijft. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu dreigde richting Hamas met „nieuwe spelregels” indien de militanten de vrede niet eerbiedigen.

De Amerikaanse president Joe Biden benadrukte vrijdag dat de Democratische Partij nog altijd achter Israël staat en zei dat er geen vrede in het Midden-Oosten zal zijn totdat alle mogendheden er het bestaansrecht van Israël erkennen. Tegelijkertijd noemde Biden de tweestatenoplossing „de enige mogelijke reactie” op het Israëlisch-Palestijnse conflict.