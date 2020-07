Groot onderhoud op A10 zorgt voor extra reistijd

„Bovendien zal het druk worden op alle alternatieve routes en je moet er niet aan denken wat voor verkeersinfarct er ontstaat als er een incident ontstaat op het deel van de ringweg die wel in gebruik blijft. Dan is de ellende echt niet te overzien”, voorziet Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie.

Vakantie in eigen land

Ook bij Rijkswaterstaat (RWS) houdt men het hart vast op de dag dat de grote onderhoudsbeurt van de noordelijke ringweg begint. „Hoewel het vakantie is, blijft deze verkeersader druk. Zeker nu ook veel mensen in deze coronatijd in eigen land blijven en vertier zoeken”, zegt woordvoerder Eric Suik. „We hopen dan ook dat weggebruikers extra alert zijn, omdat een ongeluk tot nog meer ellende zal gaan leiden.”

Tot en met 10 augustus zal er gewerkt worden aan het vervangen van de asfaltlaag op de 12 kilometer lange De noordring van Amsterdam. „Normaal gesproken rijden daar per richting zo’n 80.000 voertuigen per dag over van oost naar west. Nu die wordt afgesloten moet het verkeer dus omrijden via de Ring Zuid en West om in Zaandam en de kop van Noord-Holland te komen”, weet Broekhuis. „En dat gaat problemen en lange vertragingen opleveren, want op dit traject rijden dagelijks al 115.000 voertuigen en is daarmee al één van de drukst bereden wegen in ons land.”

A9 alternatief

„Om veel oponthoud te voorkomen raden wij aan voortdurend de actuele situatie in de gaten te houden. In geval van een stremming of flinke vertraging is de A9 nog een alternatief”, meent Broekhuis. „Maar let wel dat veel weggebruikers de komende weken sluiproutes proberen te vinden en dat het onderliggend wegennet ook extra belast zal worden.”

Bij de werkzaamheden wordt in totaal 13.300 ton asfalt vervangen en zijn dagelijks 90 tot 100 mensen per shift betrokken bij de uitvoering van het onderhoud.

Ondertussen wordt ook op de A8 nog steeds groot onderhoud uitgevoerd door RWS. Al vanaf 12 juli is deze verkeersader richting Amsterdam tussen de N246 en knooppunt Zaandam afgesloten voor verkeer. Het oponthoud duurt hier nog tot 11 augustus. Voor verkeer richting Alkmaar en Beverwijk blijft de weg tijdens de wegwerkzaamheden wel gewoon open.