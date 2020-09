Stijging coronapatiënten in ziekenhuis met 10% per dag

„Het aantal opgenomen besmette patiënten steeg afgelopen week met ruim 10 procent per dag”, zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Het leidt tot aanzienlijke drukte bij met name de ziekenhuizen in het westen van het land.”

Deze drukte wordt volgens hem versterkt door het grote aantal patiënten dat zich meldt met klachten die kunnen passen bij Covid-19. „Zij moeten in eerste instantie in isolatie worden opgevangen in afwachting van een testuitslag”, aldus Kuipers.

Op het coronadashboard van de overheid is de stijging in absolute aantallen vooralsnog klein. Ook dertig patiënten per dag staat nog in geen verhouding tot de aantallen tijdens de piek in maart en april, toen soms vier- of vijfhonderd patiënten werden opgenomen. Artsen kiezen er overigens vaker voor kwetsbare mensen thuis te laten uitzieken.