Fatale autocrash bij Schijndel: twee doden

Over de identiteit van de slachtoffers zijn geen mededelingen gedaan. De Brabantse hulpdiensten hebben zich ontfermd over een hondje. Het beestje is overgedragen aan de dierenambulance. Op beelden is te zien dat de wagen van de slachtoffers total loss is. Het voertuig kwam tegen een boom tot stilstand.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend en wordt onderzocht. De weg werd na enkele uren rond 3.00 uur weer volledig vrijgegeven.

Donderdag is vanwege harde windstoten in heel het land door het KNMI code geel afgegeven.