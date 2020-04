GGD komt vrijdag met eisenlijst voor corona-app

De eisenlijst zou duidelijk moeten maken wanneer de app een signaal af moet geven dat iemand in contact is geweest met een besmet persoon en in quarantaine moet gaan. Dat gaat bijvoorbeeld over hoe lang iemand in de buurt is geweest van een persoon met corona, op welke afstand dat was en wat een acceptabel percentage van verkeerde meldingen dat iemand wel of niet in contact geweest is met een besmet persoon.

Verbazing

Dat zegt Sjaak de Gouw, directeur van GGD Hollands Midden. Daar werd de boodschap dat er komende vrijdag pas een eisenlijst komt voor de corona-app, met verbazing ontvangen. Afgelopen weekend mochten namelijk al zeven partijen hun plan voor zo’n app presenteren aan deskundigen. De conclusies waren hard: geen enkele app voldeed aan de voorwaarden, bijvoorbeeld voor privacy.

„Waarom die haast”, vraagt SGP-fractieleider Kees van der Staaij zich af. Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven lijkt het alsof afgelopen weekend ’een soort proeftuin plaats heeft gevonden’: „Wordt het niet tijd om een serieuze pas op de plaats te maken? Weten we wel waar we heen willen?”

Topambtenaar Ron Roozendaal van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het nog niet de bedoeling was om afgelopen weekend al een geschikte app te kiezen. De ’appathon’ was volgens Roozendaal slechts een ’marktconsultatie’ geweest, waarin aan bedrijven werd gevraagd: ’laat eens zien wat je kan’: „We waren nog niet bezig met inkoop, verwerving of aanbesteding. Maar die indruk was wel ontstaan.”

Toekomst corona-app

De corona-app zou moeten dienen als een aanvulling of zelfs een vervanging van het bron- en contactonderzoek dat de GGD normaal gesproken doet bij een besmetting. Maar door de massale uitbraak kan de gezondheidsdienst dat niet meer aan. Een app zou het onderzoek kunnen ondersteunen of zelfs helemaal vervangen. „Maar dan ben je afhankelijk van wat je te horen krijgt wat kan”, zegt De Gouw dinsdag. Daarom zou de GGD pas na de ’appathon’ een eisenlijst op tafel kunnen leggen.

Roozendaal wijst op de rare tijden en de haast die met de coronacrisis meekomt: „In de oude wereld bedacht je iets, maakte je een programma van eisen en zei je tegen iemand: maak dit maar. In de huidige crisis is het nodig om dat proces gelijkop te laten lopen.”

Roozendaal zegt dat het kabinet dinsdagavond bekendmaakt ’of en hoe’ het verder wil met de corona-app.