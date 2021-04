Porsche-rijder racet beschonken met 215 kilometer per uur over A7 bij Leek

Politieagenten zagen de man met hoge snelheid in een Porsche over de Midwolderweg in Leek rijden. Ze zetten de achtervolging in en klokten daarbij snelheden van boven de 215 kilometer per uur.

Toen ze man, een beginnen bestuurder, vervolgens aan de kant zetten, roken ze meteen een alcohollucht. Uit een test bleek de man zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken.

De bestuurder kon daarop zijn rijbewijs inleveren. Hij wordt daarnaast aangemeld voor de (verplichte) cursus Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA).

Omdat een ander na 22.00 uur plaatsvond kregen de Leeuwarder en zijn inzittenden bovendien een boete voor het overtreden va nde avondklok.