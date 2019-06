Twitteraccount BBC slaat op hol

„Vinden jullie mijn nieuwe profielfoto leuk?”, was de eerste vraag die wat onlogisch leek in de normaal zo serieuze berichtenfeed. Daarna volgde onder meer de mededeling dat „dit Villanelle is”, een verwijzing naar de schurk in de hitserie Killing Eve. Dit bericht voedde het vermoeden van volgers dat de account zou zijn gehackt.

Ook werden via BBC One tweets gedeeld als „leuk kapsel heb je, het ziet eruit alsof iemand een snor op een toffee heeft geplakt” en „het enige dat jou interessant maakt ben ik.”