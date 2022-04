Helpen geestverruimende paddenstoelen tegen ernstige depressies?

Premium Binnenland

Radioloog over prostaatkanker Louis van Gaal: ’De vijand zien is de vijand vernietigen’

Bondscoach Louis van Gaal (70) is behandeld voor een agressieve vorm van prostaatkanker. „De vijand zien is de vijand vernietigen”, reageert de Nederlandse radioloog en hoogleraar functionele beeldvorming Jelle Barentsz (Raboudumc) in de stijl van Van Gaal. „Een vroege diagnostiek met een mri is bij...