Tompouce-files door leverproblemen Albert Heijn

In winkelcentrum Vleuterweide in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn staat vanochtend vroeg al een lange rij klanten voor Bakker Verkerk. Op gepaste afstand van elkaar wacht men geduldig op hun beurt om oranje tompoucen te kopen.

„Ik sta al een half uur in de rij en ben nog geen tien meter opgeschoven”, vertelt Micha Drost die het hilarisch opvat. „De bakkers zijn nu al een speer nieuwe aan het maken.”

„We waren wel heel erg snel door onze voorraad oranje tompoucen heen”, reageert Manon van Bakker Verkerk desgevraagd. „Dit hebben we nog nooit meegemaakt. De Albert Heijn aan de overkant heeft ze niet geleverd gekregen waardoor er een run op onze tompoucen is. Gelukkig hebben onze bakkers halsoverkop een nieuwe voorraad gemaakt. Ik denk dat iedereen nu snel alsnog kan gaan genieten van deze lekkernij.”

Tompouce-file in Woerden. De lokale Albert Heijn heeft ze juist vandaag niet op voorraad. Ⓒ De Telegraaf

Ook de Albert Heijns in Woerden en in de Utrechtse Twijnstraat hebben juist vandaag geen tompoucen op voorraad. Bij de twee bakkers in hartje Woerden waar de lekkernij nog wel verkocht wordt, staan lange rijen.

Volgens een Albert Heijn-woordvoerder heeft de supermarkt landelijk voldoende tompoucen geleverd gekregen, maar is het mogelijk dat een enkel filiaal ze toch niet heeft ontvangen. „Dat is vervelend voor onze winkel en klanten. Wij vragen die klanten een blokje om te maken naar een ander filiaal waar wel voldoende tompoezen zijn gebracht.”

Uiteindelijk kon Drost na het bakken van een nieuwe lading vier tompoucen scoren, meldt hij nog.

Ⓒ Micha Drost

Elders in het land zijn innovatieve ideeën te vinden. Zo kun je in Heemskerk oranje soezen en tompoezen bestellen en ophalen bij de ’drive-in’ van banketbakkerij Goemans. „We kunnen zeker zeggen dat het een succes is”, laat Goemans aan NH Nieuws weten.