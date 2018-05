Politie zegt niets over motief messentrekker Den Haag

De man is zowel bij de politie als bij hulpverleningsinstanties bekend „vanwege verward gedrag.” Wat dat precies inhoudt, zegt de politie niet. Bij zijn arrestatie riep de man ’Allahu akbar’ (Allah is groot), ook wilde hij na een schot in zijn been het mes nog niet loslaten. Daarop werd de man getaserd.

Bekijk ook: Messentrekker draaide eerder door

Het is ook niet bekend hoe het met de drie slachtoffers gaat. De gewonden zijn een 21-jarige Zoetermeerder en twee Hagenaars van 35 en 41 jaar. Ze raakten ernstig gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Een ooggetuige: „Ik zag een gast die als een gek op mensen aan het insteken was.” Dezelfde ooggetuige vertelt aan deze krant: „Zelfs iemand op de fiets werd uit het niets gestoken.”

De Haagse PVV heeft een debat aangevraagd met burgemeester Pauline Krikke. De fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad beslissen op 17 mei of dat debat er komt.