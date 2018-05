Politie zegt niets over motief steekpartij Den Haag

Het mes nog in de hand, wordt de neergeschoten Malek F. op de Leeghwaterkade getaserd. Op de foto is het ’taserspoor’ net zichtbaar. Ⓒ REGIO15

DEN HAAG - De politie kan nog niets vertellen over een motief voor de steekpartij zaterdag in Den Haag. Een 31-jarige man stak drie mensen neer. De politie schoot hem daarna neer. De verdachte ligt in het ziekenhuis.