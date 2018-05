Geweld Londen: één dode (17), jongens van 12 en 15 neergeschoten

Op klaarlichte dag werden zondag in Harrow, in het noordwesten van Londen, twee jongens van 12 en 15 neergeschoten. De twee werden op verschillende locaties door kogels verwond. Ze liggen in het ziekenhuis.

Zaterdag werd de 17-jarige rapper en architect in opleiding Rhyhiem Ainsworth Barton doodgeschoten terwijl hij op straat in Zuid-Londen aan het voetballen was. Volgens zijn moeder had hij een mooie toekomst voor zich en was hij een „goede jongen.” „Laat mijn zoon alsjeblieft de laatste zijn. Stop hiermee”, aldus zijn moeder in tranen tegen Britse media.

Zuur

Ook zondagochtend, nog geen twaalf uur nadat de tiener werd gedood, vond er weer een aanval plaats in de Britse hoofdstad. Ditmaal met een bijtende vloeistof. Drie mannen van 17, 22 en 27 jaar oud werden gewond gevonden in de Kingsland High Street. De vloeistof wordt nog onderzocht.

Geweld

Het geweld in Londen is sinds het begin van dit jaar toegenomen. Het gaat voornamelijk om aanvallen met vuurwapens of messen. In het eerste kwartaal van 2018 opende de Londense politie 45 moordonderzoeken, twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral mannen jonger dan dertig zijn het slachtoffer.