Zeven van negen verdachten drugsonderzoek Eindhoven langer vast

De verdachten zijn mannen tussen de 26 en 74 jaar oud en komen uit Eindhoven, Best en Oirschot. Een van hen, een man van 41 jaar, zat al vast en is zijn cel aangehouden. De mannen worden verdacht van witwassen, de productie en handel in synthetische drugs en deelname aan een criminele organisatie. Ze werden maandag aangehouden tijdens een grote politieactie, waarbij ruim duizend agenten, opsporingsambtenaren en specialisten van defensie op tientallen locaties waren betrokken. Er werden onder meer een half miljoen euro in cash, tien kilo crystal meth en meerdere vuurwapens in beslag genomen.

De negen worden ook gelinkt aan verschillende opgerolde drugslabs. De ontmantelde labs stonden in Neerkant, Oeffelt, Someren, Oud Turnhout (België), Peer (België) en Merksplas (België). Volgens het OM speelde twee verdachten van 50 en 51 jaar uit Eindhoven een cruciale rol bij de drugslabs. Zij zouden ieder een eigen criminele organisatie aansturen.

Een van de aangehouden verdachten, een 26-jarige man uit Eindhoven, kan volgens het OM ook worden gelinkt een aan grote wapenvondst in november in 2019 aan de Heezeerweg in Eindhoven. Deze verdachte zit, naast betrokkenheid bij het drugsonderzoek, ook voor de wapenvondst vast.