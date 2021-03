’Bobbies’ verder in het nauw in Sarah-rel

Binnenland

12 jaar cel en tbs voor doden man in verzorgingshuis

Een 53-jarige man heeft in hoger beroep twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging gekregen voor het doden van een 72-jarige man in een verzorgingshuis in 2017 in Tegelen. Een 34-jarige vrouwelijke medeverdachte kreeg eerder tien jaar gevangenisstraf en ging niet in hoger beroep. Het tweetal na...