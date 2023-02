Dode gevonden in Tilburg, auto met honden in beslag genomen

Kopieer naar clipboard

Rond 04.00 uur 's nachts werd het lichaam aangetroffen.

TILBURG - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een overleden man aangetroffen bij het bedrijventerrein Oude Beeksepad in Goirle. Enige tijd hiervoor was in hetzelfde gebied al een auto met daarin vijf honden gevonden bij de Lage Wal. De politie heeft de mogelijke bestuurder van dit voertuig opgepakt. Er wordt onderzocht of er een verband is.