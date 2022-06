Zuid-Koreanen willen nieuwe kerncentrales bouwen in Nederland

In de brief van Jetten wordt er bijvoorbeeld nog geen locatie aangewezen waar de nieuwe centrales komen. In de coalitie klinkt bij onder andere de VVD en CDA chagrijn over de ’tussenbrief’, waarin nog geen hom of kuit zal worden gegeven. Volgens bronnen bij het ministerie moeten eerst onderzoeken worden afgewacht. „Je kunt dit maar een keer goed doen”, zegt een bron. Ook wordt er door het ministerie ingezet op uitbreiding van ambtenaren die kennis hebben van nucleaire zaken, onder andere om de al bestaande kerncentrale in Borssele langer open te houden.

Een coalitiebron zegt dat gevreesd wordt dat de maximale termijnen door klimaatminister Jetten worden opgezocht, waardoor pas een volgend kabinet knopen kan doorhakken. Eerder riep een ruime Kamermeerderheid de D66-bewindsman al op om meer vaart te maken met kernenergieplannen. Zo presenteerde de VVD een initiatiefnota waarin Jetten tot meer spoed werd gemaand, wil het CDA uitrol van kleine kernreactoren (bijvoorbeeld op plaatsen waar nu kolencentrales staan) en riep ook CU op tot meer atoomstroom. Meerdere Kamerleden wezen op het feit dat veel energieprojecten, zoals wind op zee, wél naar voren worden gehaald, onder andere vanwege de oorlog in Oekraïne.

Zuid-Koreanen

Intussen tonen grote bedrijven hun interesse voor nieuwe centrales in Nederland. Zo lopen er diverse gesprekken met EPZ, de in Borssele gevestigde elektriciteitsproducent. Ook de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol heeft in de marge van de NAVO-top in Madrid gesproken met premier Mark Rutte over kernenergie. Het Aziatische land hoopt een rol te kunnen spelen bij de bouw van nieuwe reactoren in ons land.

Volgens Rutte zijn de Zuid-Koreanen niet de enige die zich hebben gemeld met een aanbieding. „Als in het Nederlandse regeerakkoord staat dat we kerncentrales gaan bouwen, komt er een lobby op gang uit allerlei landen die een sterke nucleaire sector hebben”, zegt de premier. „Dat is ook heel goed. Het zijn regeringen die hun sterke kant van de economie laten zien.”

Volgens president Yoon is afgesproken om verder te praten op ambtelijk niveau over samenwerking in de nucleaire sector. „Als er zo’n aanbod wordt gedaan gaan we uiteraard altijd verder praten”, zegt Rutte daarover. Dit najaar gaat de Nederlandse premier waarschijnlijk op formeel bezoek in het Aziatische land. Al bij de felicitatie voor zijn nieuwe kabinet, tijdens een EU-top in Brussel, kreeg Rutte al direct een aanbod van de Franse president Emmanuel Macron. Net als Zuid-Korea hebben de Fransen veel ervaring in het bouwen van CO2-vrije kerncentrales, die voor veel stabiliteit op het stroomnet zorgen.