’Hersendode’ tiener ontwaakt na tekenen papieren orgaandonaties

Trenton liep zeven schedelbreuken op bij een ernstig ongeval met een karretje en een buggy. Eenmaal in het ziekenhuis kreeg hij vier hartstilstanden en de behandelend artsen concludeerden dat de jongen hersendood was.

Over de kop

Het karretje was bevestigd aan de buggy toen het over de kop vloog. „Ik kwam met mijn hoofd op het beton terecht”, aldus de tiener tegen Fox10. Van de rest van het ongeval kan de jongen zich niets meer herinneren. Zijn moeder vertelt dat de jongen 15 minuten dood was toen hij aankwam in het ziekenhuis in het plaatsje Mobile in Alabama.

De jongen lag dagen in het ziekenhuis en artsen bereidden hen voor op het ergste. De jongen was meerdere dagen hersendood toen zijn ouders besloten organen te schenken aan vijf kinderen.

’Wonder’

De papieren voor orgaandonaties waren al getekend toen de ouders van Trenton McKinkley werden gebeld: hij had zijn hand en voeten bewogen. „Het is een wonder,” aldus de moeder van de tiener.

Inmiddels maakt de jongen het naar omstandigheden redelijk. Zijn herstel verloopt gestaag.