Gemeentes krijgen miljoenen voor woningen statushouders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat dertien gemeenten geld krijgen voor extra woningen voor asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Met zo’n vijftien miljoen euro worden tot eind 2023 bijna 800 woonruimtes voor ’vergunninghouders’ geregeld. Daarnaast komen er zo’n 600 woonruimtes voor andere groepen.

„Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning duurt het nu te lang voordat mensen naar een eigen woonruimte kunnen doorstromen”, zegt demissionair minister Ollongren. „Daardoor blijft de asielopvang te vol en kunnen vergunninghouders niet van start met het opbouwen van hun bestaan in Nederland. Gemeenten kunnen zo sneller extra woonruimten realiseren voor vergunninghouders en andere groepen.”

Druppel op een gloeiende plaat

De extra woningen komen in de gemeenten Hengelo, Den Haag, Meierijstad, Amersfoort, Alkmaar, Middelburg, Breda, Veenendaal, Purmerend, Assen, Renkum, Grave en Vijfheerenlanden.

Gezien de tekorten en de hoeveelheid statushouders in de asielopvang is de ’inhaalslag’ een druppel op een gloeiende plaat. Over twee jaar moeten er dus 800 woonruimtes zijn geregeld, terwijl er nu al bijna 12.000 asielzoekers met verblijfsstatus in de opvang zitten. Zij houden plekken bezet, waardoor asielzoekerscentra momenteel propvol zitten.

Ook op andere manieren wordt geprobeerd de statushouders toch elders onder te kunnen brengen in Nederland. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op de hotel- en accommodatieregeling van het COA. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over huisvesting van statushouders.