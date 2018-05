Man (19) opgepakt voor bootongeluk Lemmer

Bij het ongeluk, dat rond 23 uur zondagavond gebeurde, zijn een 16-jarige jongen uit Lemmer en een 16-jarig meisje uit de gemeente Noordoostpolder ernstig gewond geraakt.

Beide slachtoffers liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Op aanwijzing van getuigen kon de politie de bestuurder van de speedboot achterhalen en aanhouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De bestuurder zou alcohol hebben gedronken. De man verklaarde tegenover de politie dat hij pas na het ongeluk gedronken heeft. De politie onderzoekt, met behulp van een bloedproef, of de man onder invloed van alcohol heeft gevaren.

Vaarregels

De politie waarschuwt mensen die met het mooie weer het water op gaan voor de regels. Met dit weer is het druk op het water. Om ongelukken te voorkomen is het noodzakelijk dat iedereen rekening met elkaar houdt. Net zoals op de weg, gelden er ook verkeersregels.

