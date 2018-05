Warm weer: houd huisdier koel

Hete auto

Bijna iedereen weet het onderhand, maar toch maakt de politie het nog elk jaar mee dat huisdieren, en ook kinderen, in een veel te hete auto worden achtergelaten. De temperatuur loopt verraderlijk snel op.

Bij een buitentemperatuur van slechts 21 graden kan het in een auto al na tien minuten oplopen naar 31 graden. Na een half uurtje kan het al veertig graden zijn. Een oververhit dier herken je aan kortademigheid (abnormaal hijgen bij huisdieren), overgeven/kwijlen, en eventueel bloederige diarree.

Hitteshok

Als een kind of het huisdier apathisch is en niet meer reageert op normale prikkels heeft het een hitteshock. Bel 112 of 0900-0245 (dierenambulance). Tik een ruit in en haal het slachtoffer uit de auto.

Breng het slachtoffer naar een koele plek en bedek het met natte doeken (niet ijskoud). Als het slachtoffer het bij zijn/haar positieven is, kan het kleine beetjes water drinken.

Heet asfalt

Wie gaat wandelen met de hond, moet goed in de gaten houden hoe heet het asfalt is. Of, beter nog, laat de hond liever op het gras lopen. Bij een buitentemperatuur van 25 graden, warmt het asfalt al snel op naar 50 graden. Is het buiten boven de 30 graden dan kunnen honden hun poten branden aan het wegdek van zo’n 62 graden.

Houdt het koel

Zorg er voor dat uw dier bij warm weer een plek in de schaduw heeft en voor voldoende vers drinkwater.

Bij een temperaturen boven 20 graden is het al af te raden om met de hond te gaan fietsen, zo meldt het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). Ook spelletjes als hard hollen en achter ballen aanrennen, kunnen beter uitgesteld worden tot het is afgekoeld. Plan lange buitenactiviteiten daarom het liefst aan het begin of het eind van de dag, wanneer het wat koeler is.

Verder kan een parasolletje uitkomst bieden om een buitenverblijf van bijvoorbeeld vogels of konijnen van schaduw te voorzien. En het drinkwater kan het beste vaker per dag ververst worden, zodat het lekker fris blijft. Voor extra koelte kan er bijvoorbeeld een tegel of een plastic fles met koel water in het hok gelegd worden.

Barbecue

Wie met het mooie weer de barbecue van stal haalt, moet honden vooral uit de buurt houden van de saté. Dierenartsen krijgen bij mooi weer nog wel eens honden in de praktijk, omdat ze een satéprikker hebben ingeslikt.