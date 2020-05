Amerikaanse politie schiet verkeerde vrouw dood

De politie viel in maart haar woning binnen als onderdeel van een groot onderzoek naar drugs. Maar dat werd niet gevonden, zo bleek woensdag tijdens een rechtszaak.

De familie van het slachtoffer klaagde de agenten aan. Volgens hen was de politie op zoek naar iemand die al in de gevangenis zat en niet in het appartementencomplex werkte. Maar de agenten van Louisville zeggen dat ze het vuur openden omdat een van hen beschoten werd.

Die kogels zouden afkomstig zijn uit het geweer van de vriend van Breonna, Kenneth Walker. De agenten zouden zich niet geïdentificeerd hebben en daardoor dacht hij dat ze inbrekers waren. De politie ontkent dit en zegt dat ze meerdere keren op de deur geklopt hebben en gezegd zouden hebben dat ze agenten waren. In ieder geval volgde daarna een vuursalvo, waarbij de hulpverleenster dodelijk geraakt werd.

„Breonna vormde geen bedreiging voor de agenten en deed niets om zo te moeten sterven. Kogels werden in het wilde weg afgevuurd”, aldus haar advocaat.

De familie eist een schadevergoeding, aldus de BBC.