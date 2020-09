Trump draagt Amy Coney Barrett voor als nieuwe opperrechter

Barrett was zelf aanwezig bij de speech die Trump hield om haar als kandidaat te presenteren. „Ik hou van de Verenigde Staten en ik hou van de Amerikaanse constitutie. Een rechter moet naar de wetten kijken en geen beleidsmaker zijn”, zei ze in een speech in de tuin van het Witte Huis.

Barrett is 48 jaar en stond in 2018 ook al op de shortlist met mogelijke vervangers van opperrechter Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos Trump ervoor Brett Kavanaugh naar voren te schuiven. Barrett is devoot katholiek, moeder van zeven kinderen van wie twee geadopteerd en een felle tegenstander van abortus. De benoeming is belangrijk omdat die voor het leven geldt en het Hooggerechtshof zich over urgente kwesties in de VS buigt.

De voorgestelde rechter volgt de onlangs overleden op 87-jarige leeftijd en liberale Ruth Bader Ginsburg op als opperrechter. De conservatieve meerderheid in het Hof wordt daarmee verder versterkt.

De nieuwe rechter moet wel nog goedgekeurd worden door de Senaat. Maar deze week werd al duidelijk dat die waarschijnlijk zullen instemmen met de benoeming. De Republikeinen hebben namelijk de meerderheid in de Senaat. De Democraten willen juist dat de benoeming over de verkiezingen van 3 november wordt geheveld. Dat zou voor presidentskandidaat Joe Biden, als hij wint, een mogelijkheid scheppen om een liberale rechter voor te dragen.